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احتفالا بعيد الأم.. ميريام فارس تشارك جمهورها بفيديو مع ابنها

الأحد 22/مارس/2020 - 05:38 م
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ميريام فارس
ميريام فارس
مي مرسي
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شاركت المطربة ميريام فارس، فيديو لها يجمعها بنجلها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم 21 مارس، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "فارس" تعليقا على هذا الفيديو قائلة "أجمل هدية تلقيتها في حياتي"، واحتفل عدد كبير من الفنانات بعيد الأم من خلال نشر صور لهن مع ابنائهن أو مع والداتهن وقاموا بتهنئتهم بهذه المناسبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت النجمة اللبنانية مريام فارس في فعاليات موسم الرياض الذي بدأ في 11 أكتوبر 2019 وذالك في ظل تقديم عروض ترفيهية ورياضية ومسرحية وموسيقية وعروض الأزياء والسيرك.

ومن ناحية أخرى تبرعت "فارس" بأرباح حفلها في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية إلى المحتاجين في لبنان وذالك لمساعدة أبناء وطنها.

وكان من المقرر إحياء ميريام فارس حفل غنائي يوم 20 مارس في فعاليات أول بطولة نسائية للجولف في السعودية ولكن أعلنت عن إلغاء حفلها بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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ميريام فارس فيروس كورونا الاجراءات الوقائية اخر اعمالها احتفالا بعيد الأم

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