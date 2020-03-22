Advertisements
Advertisements
Advertisements

لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 05:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه قد تم دعم منظومة النظافة بدائرة المحافظة للمساهمة فى أعمال النظافة ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى توزيع 10 سيارات حمولة 5 طن لدعم منظومة النظافة ببعض مراكز ومدن المحافظة، من بينها " سيارة لمركز قلين، سيارتين لمركز الرياض، 3 سيارات لمركز سيدي سالم، سيارتين لمركز الحامول، سيارتين لمركز مطوبس "، على ان يتم كتابة اسم كل مركز ومدينة على المعدات.

حيث أكد محافظ كفرالشيخ، على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة اتجاه رفع مستوى النظافة والتخلص من المخلفات بطريقة سليمة وصحية بنطاق المحافظة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين بهذ القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، خاصةً قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، الواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.

وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية، والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الاجراءات الوقائية الأوبئة والفيروسات الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ حوالي 10 ساعة

صدق أو لا تصدق.. برشلونة ضيع على نفسه فرصة ضم الصفقة الكبرى بثمن بخس

منذ نصف ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 17 دقيقة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ: مستشفيات الصحة قادرة على مواجهة فيروس "كورونا"

محافظ كفرالشيخ يتابع غلق الأسواق لمواجهة كورونا (صور)

نقاط تفتيش ثابتة على مداخل كفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

3499 مواطنًا يتقدمون لقرعة الحج بكفرالشيخ (صور)

"مستقبل وطن" يواصل حملة تطهير وتعقيم المؤسسات المختلفة بكفرالشيخ

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المقاهي والمطاعم بكفرالشيخ (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

04:53 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status