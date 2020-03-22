لمواجهة "كورونا".. توزيع 10 سيارات نظافة على مراكز كفرالشيخ (صور)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه قد تم دعم منظومة النظافة بدائرة المحافظة للمساهمة فى أعمال النظافة ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى توزيع 10 سيارات حمولة 5 طن لدعم منظومة النظافة ببعض مراكز ومدن المحافظة، من بينها " سيارة لمركز قلين، سيارتين لمركز الرياض، 3 سيارات لمركز سيدي سالم، سيارتين لمركز الحامول، سيارتين لمركز مطوبس "، على ان يتم كتابة اسم كل مركز ومدينة على المعدات.



حيث أكد محافظ كفرالشيخ، على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة اتجاه رفع مستوى النظافة والتخلص من المخلفات بطريقة سليمة وصحية بنطاق المحافظة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والعاملين بهذ القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهازًا كاشفًا لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.



يأتي ذلك فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، خاصةً قرية الجرايدة التابعة لمركز ومدينة بيلا، الواقعة على حدود محافظتي كفرالشيخ والدقهلية، وبمركز ومدينة دسوق على حدود محافظة كفر الشيخ مع محافظة البحيرة.



وأشار المحافظ أن الإجراءات الاحترازية المُتبعة وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في: الوحدات المحلية، والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



ووجه المحافظ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، خاصةً مع محافظة الدقهلية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، نظرًا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.