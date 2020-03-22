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كندا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء الأحد، بـأن كندا سجلت 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت آخر بيانات نشرتها الحكومة الكندية، في وقت سابق من اليوم، على أن عدد ضحايا الوباء ارتفع منذ ساعات متأخرة من أمس السبت من 13 حتى 19 شخصا.

وخلال الفترة نفسها، سجلت في البلاد أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة المرضى من 1099 حتى 1302 شخصين.

وكانت كندا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا تخطي حاجز الألف إصابة، وسجلت ثلاث مقاطعات زيادات جديدة في الحالات؛ حيث أبلغت مقاطعة بريتش كولومبيا عن 77 حالة جديدة، في حين أكدت ألبرتا وجود 49 حالة أخرى، وأعلنت مقاطعة أونتاريو عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في كندا 1044 حالة.

ووفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، تجاوزت 18 دولة أخرى فقط 1000 حالة. ويضع الإجمالي الجديد كندا قبل البرتغال وماليزيا اللتين أبلغتا عن 1020 حالة و 1030 حالة على التوالي، وتقع بقية تلك الدول الـ 18 في أوروبا، باستثناء الصين وإيران والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا كندا فيروس كورونا

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