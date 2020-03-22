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هدى: أطرح "سينجل" خلال الفترة المقبلة.. وأبتعد عن الألبومات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:26 م
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المطربة هدى
المطربة هدى
الفجر الفني
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كشفت المطربة هدى، عن رغبتها في إتباع نظام"السينجل" والابتعاد عن فكرة طرح الألبومات.

وقالت هدى، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"،:" لم أفكر تمامًا في الوقت الحالي في طرح ألبومات غنائية، لكن أستعد لتصوير أغنية جديدة كفيديو كليب، ليتم طرحها خلال عيد الفطر المبارك".

وعن خوضها تجربة التمثيل، قالت هدى: "يوجد سيناريو حاليا وما زلت في مرحلة القراءة، إذا وجدته مناسبا سأشارك فيه إن شاء الله ".

وعن مرض "الكورونا" أضافت هدى، قائلة:" بالطبع مرعوبة"، من كورونا على أهلي وابنتي، وأتمنى أن يحفظ الله مصر والعالم من هذا الخطر الذي نواجهه حاليا"، وأناشد الجمهور باتباع جميع تعليمات الدولة حفاظًا على صحتنا جميعًا.

واستكملت حديثها قائلة: "لو طلب مني أحد تقديم أغنية عن كورونا أو توجيه أي نصيحة بشأن الحماية من هذا الفيروس، سأنفذ على الفور بلا تفكير".
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