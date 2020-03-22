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مسلسل قوت القلوب | شاهد اولى حلقات مسلسل ماجدة زكي الجديد عبر قناة (الحياة) الفضائية.. اعرف مواعيد عرضه وتردد القناة الناقلة watch now

الأحد 22/مارس/2020 - 05:02 م
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مسلسل قوت القلوب
مسلسل قوت القلوب
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مسلسل قوت القلوب | شاهد اولى حلقات مسلسل ماجدة زكي الجديد عبر قناة (الحياة) الفضائية.. اعرف مواعيد عرضه وتردد القناة الناقلة watch now

انطلقت اولى حلقات مسلسل قوت القلوب، مساء أمس السبت 21/3/2020، على شاشة قناة الحياة الفضائية، حيث عادت الفنانة ماجدة زكي للظهور مجددًا في الدراما الاجتماعية، وتصدر مسلسل قوت القلوب محرك بحث جوجل الأكثر بحثًا.

أحداث مسلسل قوت القلوب
وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة، حيث ينقسم مسلسل قوت القلوب إلى جزئين، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الأول خلال شهري مارس وأبريل، والجزء الثاني سيُعرض بعد شهر رمضان المبارك.

مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب والقناة الناقلة
سيتم عرض مسلسل قوت القلوب يوميًا طوال الأسبوع، في تمام التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، على شاشة قناة "الحياة" الفضائية.

مسلسل قوت القلوب | تردد قناة "الحياة" على النايل سات Nailsat
ويمكنكم الآن متابعة مسلسل قوت القلوب عبر قناة الحياة بالتردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات - Nailsat.
- التردد: 12206.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: عمودي (V).
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أبطال مسلسل قوت القلوب
وكشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "قوت القلوب" عن الأغنية الدعائية للمسلسل، الذي تلعب بطولته النجمة القديرة ماجدة زكي، بصوت النجم اللبناني وائل جسار، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، من إخراج مجدي أبو عميرة، حيث أطلقت الجهة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل و تضمن  إثارة وتشويق من خلال جريمة قتل تتهم فيها ماجدة زكي خلال الأحداث.

يشارك في بطولة مسلسل قوت القلوب الفنانة ماجدة زكي، والفنان محمد أنور، بجانب الفنان خالد زكي، وأيضًا الفنان إسلام جمال، مع الفنانة سهر الصايغ، والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة للفنان مصطفى درويش، والفنان فراس سعيد، والفنانة نورهان، والفنانة ديانا هشام، والفنانة سمر علام، والفنان إفرام محمد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكي مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، في عام 2017، وشارك في بطولته كل من مي نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجي.

مسلسل قوت القلوب | شاهد اولى حلقات مسلسل ماجدة زكي الجديد عبر قناة (الحياة) الفضائية.. اعرف مواعيد عرضه وتردد القناة الناقلة watch now

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