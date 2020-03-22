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نادال يوجه رسالة هامة إلى الجماهيرالإسبانية بسبب الكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:55 م
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نادال
نادال
وكالات
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وجه رافائيل نادال نجم لعبة التنس الإسباني، ، رسالة تشجيع لجميع مواطنيه، وأعرب عن أمله في الخروج من حالة التأهب الناجمة عن وباء كورونا المستجد، في أسرع وقت ممكن.

قال نادال في مقطع فيديو نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "هذه أوقات معقدة للغاية بالنسبة للجمي، هذا الوضع يربكنا، ونحن نتعامل معه جميعاً بأفضل طريقة ممكنة من منازلنا".

وأضاف المصنف الثاني عالمياً: "أردت أن أبعث برسالة شكر للأطباء والممرضين وجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على حمايتنا، وكذلك الشرطة الوطنية والحرس المدني والجيش، إلى كل الذين يجعلوننا نشعر بمزيد من الأمان، أولئك الذين هم في الجبهة الأمامية وأولئك الأكثر عرضة لخطر الإصابة، إنهم أبطالنا وأسجل إعجابي بكل ما يفعلون، شكراً جزيلاً لكم".

وتابع: "ابعث برسالة تشجيع لكل الأسر التي تعاني ما تعانيه، والمصابين، وابعث كذلك بالذكرى الطيبة لأولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس، من الصعب قول أي شيء في هذه الأوقات الصعبة".
وأوضح: "فقط أستطيع أن أقول، مثل أي شخص آخر، نشعر بالأسف الشديد ونثق في أننا سنتقدم للأمام في أقرب وقت ممكن".

واختتم نادال رسالته بالقول: "هناك أمور إيجابية أيضاً، نحن نثبت أننا شعب متحد يلتزم بكل ما يتعين عليه الالتزام به، في حين تساهم العديد من الشركات بما يمكن أن تساهم به".
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