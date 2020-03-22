موعد حسم مصير الدوري السعودي للمحترفين



مازال الغموض يسيطر على مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن اتحاد الكرة السعودي، يعزم عقد اجتماع، غدا الإثنين، لبحث مصير الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقرر اللجنة استئناف منافسات دوري المحترفين في أغسطس المقبل، حال لم يتم احتواء الفيروس.



يذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.