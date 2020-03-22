محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار

ـ محافظ الفيوم يوجه بشن حملات مكثفة لمنع سير عربات " الكارو"



ـ محافظ الفيوم: تحرير 167 محضر تمويني خلال 3 أيام



أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن تحرير 167 محضر مخالفة تموينية متنوعة بكافة مراكز المحافظة، فى حملات مكثفة شنتها مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية على المحال التجارية وسلاسل "السوبر ماركت" خلال الأيام الثلاثة الماضية، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأوضح المحافظ، أن المحاضر التى تم تحريرها تشمل ضبط سلع تموينية غير مطابقة للمواصفات، وتجميع مواد بترولية، وضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر، لافتًا إلى تحرير المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات.



ووجه "الأنصاري" مدير مديرية التموين، بتكثيف حملات الرقابة على المحال التجارية والأسواق بجميع مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم التلاعب فى الأسعار، والتأكد من مطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم حيال المخالفين.



كما وجه المحافظ، مدير ادارة المرافق، ورئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير مديرية الطب البيطري، لرفع كافة عربات الكارو بجميع الأحياء، بهدف الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، ومنع انتشار العدوى بالأمراض بين المواطنين.



قام مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم برئاسة المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة، بتشكيل لجان من الغرفة للمرور على كافة التجار والاسواق بالمحافظة، لمتابعة عمليات غلق المقاهى والمطاعم والكافيهات اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم، والتنبيه على جميع التجار بالالتزام بالاسعار الحالية لكافة السلع.



وأعلن المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم، عن توافر كافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، وتوافر كميات كبيرة منها في المحال التجارية ومصانع الانتاج سواء السلع الأساسية والغذائية.



وأضاف جاب الله أن تجار ومنتجين ومؤدي الخدمات بالمحافظة ملتزمين التزاما تاما بعد م تحريك سعر أى سلعة خلال تلك الأيام التي تمر بها مصر التي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأكد جاب الله أن غرفة الفيوم تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يومًا عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.



