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بعد أزمة كورونا.. ناهد عفيفي للمصريين: "الفراعنة" على مستوى المسئولية

الأحد 22/مارس/2020 - 04:53 م
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ناهد عفيفي
ناهد عفيفي
الفجر الفني
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ناشدت الفنانة الشابة ناهد عفيفى، جموع الشعب المصرى بالالتزام منازلهم حتى تمر الأزمة التى لحقت بالعالم بشكل عام وبمصر بشكل خاص على خير.

 

وقالت ناهد عفيفى: نحن نمر بظروف صعبة ولكن المصريين "الفراعنة" على مستوى المسئولية"، وأضافت: "مصر قد الأزمات بشعبها وحب الترابط والتماسك وان شاء ستمر الأزمة على خير".

 

وشكرت ناهد عفيفى لكل الجهود التى تقوم بها الدولة وحرصها علي شعبها وشكرت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل الأزمات على مايفعله تجاه شعب مصر.

 

الجدير بالذكر أن ناهد عفيفى شاركت فى الدراما التلفزيونية ومنها مسلسل "الزيبق" بطولة النجوم كريم عبدالعزيز وشريف منير وكان آخر أعملها فيلم "شروق" والذى تم تغيير اسمه إلى "الضربة القاضية" بطولة النجم أحمد عزمى.

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