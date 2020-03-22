صراع إسباني إنجليزي على نجم إنتر ميلان الإيطالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه يوجد الصراع مشتعل بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني وجوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع السلوفاكي سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن زيدان وجوارديولا تقابلا للمرة الأولى في الشهر الماضي خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وفاز السيتزنز بالمباراة بهدفين مقابل هدف واحد.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان لا يمانع فكرة التخلي عن سكرينيار في فترة الانتقالات المقبلة خاصة في ظل اعتماد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان على الثنائي أليساندرو باستوني وستفيان دي فري.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كلا من جوارديولا وزيدان يطمحان في التعاقد مع نجم الدفاع السلوفاكي البالغ من العمر 25 عامًا خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب مؤخرًا مع ناديه.





وكشفت الصحيفة الإيطالية عن اقتراب إنتر ميلان من التعاقد مع الألباني الشاب ماراش كومبولا نجم دفاع هيلاس فيرونا الإيطالي وهو ما سيمنحه إمكانية التخلي عن سكرينيار من أجل الحصول على مقابل مادي مرتفع.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن سكرينيار شارك مع إنتر ميلان هذا الموسم في 32 مباراة وسجل هدفا في مختلف البطولات.





وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الحالي.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ريال مدريد على إستعداد لتقديم لوكا مودريتش بالإضافة إلى مبلغ ما بين 50 إلى 60 مليون يورو من أجل ضم سكرينيار.





وكشف الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان أبدى في الفترة الأخيرة إهتمامه بالتعاقد مع لوكا مودريتش وأن ريال مدريد يخطط لإدراجه في صفقة لخفض سعر النجم البالغ من العمر 25 عاماً.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سكرينيار يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017 قادماً من سامبدوريا وخاض مع إنتر ميلان 116 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف وأن عقده ينتهي في 2023.