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بعد رحيله بـ9 سنوات.. ريتشارد الحاج يفاجئ الجميع بأغاني جديدة للراحل حسن الأسمر تطرح قريبًا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:48 م
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حسن الأسمر
حسن الأسمر
أحمد رمضان متولي
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تعاقد المنتج ريتشارد الحاج مع آل الوسيمي، الموسيقار منير وشريف الوسيمي على إدارة كافة المحتوى للموسيقى الخاص بهما، وتوزيعه على كافة المنصات الرقمية الغنائية، والسوشيال ميديا.

 

وقال "ريتشارد" في تصريحات صحفية: "التعاون مع الوسيمي بالتأكيد يمثل إضافة قوية بالنسبة لكيان موسيقى نت ورك، مشيرا إلى أنه قام بإعداد تصميم تحت عنوان  Wessiemys، يطرح من خلاله كافة أعمالهما الموسيقية، مشيرا إلى أنهما يمتلكان تراثا كبيرا في التأليف الموسيقى والالحان لكبار المطربين والموسيقى التصويرية".

 

وتابع "ريتشارد" : "المحتوى سيتضمن العديد من هذه المكتبة التي تخص آل الوسيمي، وتشمل موسيقى جديدة و قديمة، وسوف يتضمن أغاني للمطرب الكبير الراحل حسن الأسمر كان قد تعاون فيها مع منير الوسيمي ولم تطرح هذه الاغاني ويتم العمل عليها حاليا لترى النور قريباً، بعد قرابة 9 أعوام على وفاة النجم المحبوب، حيث توفي في أغسطس عام 2011.

 

وأوضح قائلاً : "إدارة المحتوى سوف تشمل توزيعه على المنصات وتصوير محتوى وأغاني جديدة، وإدارة تسويق أعمالهما لشركات الاتصالات"الكول تون"، إدارة القناة الخاصة بهما على يوتيوب".

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