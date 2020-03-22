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عمدة نيويورك: تجاوزت عدد الإصابات بفيروس كورونا 8 آلاف حالة

الأحد 22/مارس/2020 - 04:32 م
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عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو
عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو
وكالات
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قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، مساء اليوم الأحد، إن "عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تجاوز 8 آلاف حالة، وبينها 60 وفاة".

وذكر دي بلاسيو: أن "عدد الإصابات المؤكدة في نيويورك يبلغ حتى الآن أكثر من 8 آلاف حالة، مما يمثل نحو ثلث الحصيلة العامة للمصابين في الولايات المتحدة"، موضحاً أن المرض قتل في مدينته 60 شخصا، مشدداً على أن نيويورك على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في الإمدادات الحيوية الضرورية لمكافحة الفيروس.

وأكد مدير الوكالة الفدرالية للطوارئ الأمريكية بيتر غينور، على أن "الأوضاع الأكثر صعوبة بسبب أزمة فيروس كورونا في البلاد تشكلت في مدينة نيويورك، وكذلك ولايتي كاليفورنيا وواشنطن".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا، بينما تعمل إدارته والكونغرس على وضع إجراءات عاجلة لمكافحة التفشي وتبعاته الموجعة لاقتصاد البلاد.

وحتى اليوم السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 27 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا، بما في ذلك 348 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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نيويورك كورونا فيروس كورونا عمدة نيويورك

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