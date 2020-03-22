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مريم نعوم تطالب بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:01 م
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مريم نعوم
مريم نعوم
مي مرسي
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عبرت الكاتبة مريم نعوم عن استيائها من استمرار عملية تصوير المسلسلات الرمضانية في ظل ما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد ومن الواجب البقاء في المنزل للوقاية من هذا الفيروس.

ويقوم الفنانين بالاستمرار في التصوير مع استخدام المعقمات للمحافظة على سلامتهم ولكن رأي مريم نعوم كان حادا ومفاجئ للبعض بسبب وجهة نظرها المختلفة مع كل مؤسسين أي عمل فني حيث شاركت منشور وكتبت به بعض الكلمات التي تعبر عن حزنها على عدم الحفاظ على صحة الفنانين قائلة "وتعقيم اللوكيشن غير كاف هل نقدر نعقم كل قطعة ملابس..كل قطعة اكسسوار كل فلتر عدسة كل مايك كل نسخة سيناريو؟ هل تقدر تطلب من الممثل ما يلمسش زميله؟" وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وطالبت "نعوم"النقابة بإصدار بيان لإلزام جميع المؤسسات الفنية بوقف التصوير للحفاظ على صحة طاقم العمل بأكمله والنقابات بتتفرج علينا ومش قادرة تطلع بيان يلزم بوقف التصوير مع إنه بيجيلهم عشرات التليفونات يوميا من فنانين وفنيين مش عايزين ينزلوا التصوير".

وذكرت مريم نعوم أن هذا الموقف من صناع أي عمل فني يشعرها بأن الفنان مجرد آلة ليس له قيمة وعبرت عن استيائها من هذا المجال وأنها تفكر في تركه حيث قالت " أعتقد أن دي هتكون أخر حاجة هكتبها عن موضوع التصوير في ظل الوضع الراهن وقد تكون آخر حاجة اكتبها على الإطلاق وتكون آخر علاقتي بالمهنة والصناعة دي والحقيقة إني مبقاش فارق معايا خالص لإن أولوياتي مختلفة مش من ضمنها المكسب على حساب سلامة الآخرين".

يذكر أن آخر أعمال مريم نعوم كتابتها ل15 حلقة من مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل والذي يشارك فيه عددمن الفنانين منهم شيرين رضا ووهاني عادل وعمر السعيد.

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وقف تصوير المسلسلات معقم مري نعوم فيروس كورونا المعقمات 15

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