تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أفغانستان

سجلت أفغانستان، مساء الأحد، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت السلطات الصحية الأفغانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 34 حالة.





وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز: إن "عدد إصابات كورونا كان 21، وارتفع إلى 34 في الساعات الأخيرة"، موضحاً أن الأشخاص المصابين قدموا من إيران خلال الفترة الماضية، ويخضعون حاليا للعلاج في المستشفيات.





وأضاف فيروز: أن "العشرات جرى إخضاعهم للحجر الصحي وأجريت لهم فحوصات الكشف عن الفيروس، في انتظار النتائج"، لافتاً إلى وجود عضوين في البرلمان الأفغاني بين الأشخاص، الذين وضعوا قيد الحجر الصحي.





كما أكد على ضرورة فرض الحجر الصحي على مدينة هرات (قريبة من حدود إيران)، بسبب احتمال ارتفاع الإصابات فيها، داعياً المواطنين إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد، والبقاء في منازلهم.





وقامت السلطات الأفغانية، خلال الفترة الماضية، بتعليق الدراسة مؤقتا في كافة الجامعات والمدارس، وإلغاء الفعاليات الرياضية والاحتفال بعيد النوروز، ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا.





وحتى ظهر الأحد، أصاب كورونا أكثر من 315 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 95 ألفا.