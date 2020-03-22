رسميًا.. الفيفا يصدر قرار جديد بشأن أولمبياد طوكيو

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد الفيفا خلال خطابه للمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، على تأجيل إجراء قرعة البطولة التي كان مقرر لها يوم 23 أبريل المقبل في زيورخ السويسرية.



وشمل الخطاب، أن التأجيل جاء بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح كرة القدم العالمية وأوقف جميع النشاطات الرياضية.



وكان المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تأهل لأولمبياد طوكيو اليابان، عقب فوزه ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.