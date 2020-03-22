بسبب الكورونا.. اتحاد الكرة الإسباني يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو2020

طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.





أكد اتحاد الكرة الإسباني في بيانه، أن كل الجهود ينبغي أن توجه الآن إلى مجال مكافحة فيروس كورونا.





وأشار البيان إلى أن رئيس اتحاد الكرة الإسباني، لويس روبيالس، قدم طلباً لتأجيل الأولمبياد إلى خوان أنطونيو سامارانش، وفعل نفس الأمر خلال اجتماعه مع اتحادات رياضية إسبانية أخرى".





وانضم بذلك اتحاد الكرة الإسباني إلى عدد كبير من الاتحاد الرياضية الوطنية، واللجان الأولمبية الوطنية، في المطالبة بتأجيل الأولمبياد إلى موعد لاحق، خوفاً من أثار فيروس كورونا.