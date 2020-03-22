Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الكورونا.. اتحاد الكرة الإسباني يطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو2020

الأحد 22/مارس/2020 - 04:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

أكد اتحاد الكرة الإسباني في بيانه، أن كل الجهود ينبغي أن توجه الآن إلى مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن رئيس اتحاد الكرة الإسباني، لويس روبيالس، قدم طلباً لتأجيل الأولمبياد إلى خوان أنطونيو سامارانش، وفعل نفس الأمر خلال اجتماعه مع اتحادات رياضية إسبانية أخرى".

وانضم بذلك اتحاد الكرة الإسباني إلى عدد كبير من الاتحاد الرياضية الوطنية، واللجان الأولمبية الوطنية، في المطالبة بتأجيل الأولمبياد إلى موعد لاحق، خوفاً من أثار فيروس كورونا.
Advertisements

أخبار تهمك

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

طلبات ميسي للموافقة على التجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعتين

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status