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ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الأحد 22/مارس/2020 - 04:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى نادى الزمالك للحصول على خدمات جناح فريق المقاولون العرب طاهر محمد طاهر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يقدم طاهر محمد مستوى رائع مع فريق القاولون العرب فقد نال إعحاب الجهاز الفني بالزمالك وانه يمكنه من اللعب فى أكثر من مركز في الهجوم.


وطلب طاهر محمد طاهر تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم الحالى، لرغبته فى تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجى أولا ويأخذ فرصته في أوروبا للسير على خطى محمد صلاح.

يذكر أن الأهلي يتابع طاهر محمد من أجل الحصول على خدمات اللاعب ولكن تعاقد المارد الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

 
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