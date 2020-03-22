الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف القلعة البيضاء من الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد مرتضى منصور في تصريحات صحفية بأن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم الأهلي.





وتساءل رئيس الزمالك كيف يحدث مفاوضات مع حسام عاشور والجميع يتواجد في منازلهم بسبب فيروس كورونا؟.





وكشفت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط بالأهلي أبلغت حسام عاشور بأنه لن يكون متواجدًا في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.





وعلى الجانب الآخر، علّق حسام عاشور على قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كاشفًا عن تعثر المفاوضات حول استمراره مع المارد الأحمر.





وذكرت التقارير الصحفية أن حسام عاشور البالغ من العمر 34 عامًا تم تصعيده للفريق الأول منذ موسم 2004 / 2005 ليصبح أحد العناصر الأساسية مع الفريق الأحمر.





ونوهت التقارير الصحفية أن عاشور يُعتبر القائد التاريخي للأهلي بتتويجه بـ34 بطولة سواء كانت محلية أو قارية حيث توّج بلقب الدوري خلال 12 مناسبة مقابل خمس بطولات دوري أبطال أفريقيا.





وكشفت تقارير صحفية منتصف الشهر الحالي أن مسئولي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور يسعون إلى استغلال فترة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي تحديدًا في الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية وذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد لإعادة ترتيب أركان الفريق الأبيض.





وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك يتحرك في الوقت الحالي من أجل إنهاء ملفات نجوم آخرين يأتى على رأسهم تجديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، حيث تتجه نية القلعة البيضاء إلى التجديد له حتى عام 2025.





وفي نفس الجانب، يسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم وتعديل قيمتهما المادية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل.