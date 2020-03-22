Advertisements
Advertisements
Advertisements

"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 04:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
دائمًا المحن تظهر معدن المصريين،وعقب ظهور فيروس كورونا المستجدة والقرارات الحالية التى اتخذتها الحكومة للسيطرة عليه وعدم انتشارة، فظهر فى مصر خبرة شبابها بمشاركة الدولة فى السيطرة على تلك الفيروس بمجهوداتهم ومبادراتهم الشبابية التى دائما ما تظهر فى وقت الشدائد لتبين أصالة الشعب المصرى وشبابه الذى أبهر العالم.

وفى جنوب مصر وتحديدًا في محافظة البحر الأحمر انطلقت عدة مبادرات من شباب مدن المحافظة المختلفة فى محاولة منهم للمشاركة فى السيطرة على فيروس كورونا بمجهوداتهم الذاتية، منهم من قام بتطهير مداخل العقارات ومنهم قام بتعقيم ماكينات الصراف الآلي.

من جانبها قال رامى النجار، أحد شباب مدينة سفاجا وقائد مبادرة "احمى نفسك ومن حولك"، أن المبادرة كانت في البداية قائمة على شخصين ثم تم إنتشار الفكرة وضمت المبادرة أكثر من 25 شاب وفتاة من أهالى مدينة سفاجا للمشاركة فى عدم انتشار فيروس كورونا المستجدة.

، وأضاف"النجار"، أنهم بدأوا فى تجهيز المطهرات والمحاليل ووضعها ماكينات الرش والتطهير، وذلك لتعقيم المساجد وسيارات النقل العام لتعقيمها وتطهيرها ثم تعقيم ماكينات الصرف الآلى ومسح المقابض التى يتم استخدامها باستمرار فى المحلات التجارية.

وأوضح رامى النجار، أن الحملة استهدفت أيضا العديد من الاماكن الحيوية والمصالح الحكومية، موضحًا أنهم حثوا الشباب بالمشاركة بكل ما يستطيعون لمشاركة ما تقوم به الحكومة من تدابير للسيطرة فى هذا الفيروس، مؤكدا أن هناك الكثير من شارك فى المبادرة بما يستطيع.

وأشار أنه تم أيضا توزيع بعض المنشورات التوعوية على المواطنين في الشوارع، لحث المواطنين على المسؤولية والتوعية بالنظافة الشخصية، موضحًا أن الحملة نالت إعجابه العديد من أهالى المدينة.

واردف قائلًا نحن مستمرين في الحملة صباحًا ومساءا لعدة أيام وذلك لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أنه جارى تحضير عددًا من الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها ضمن خريطة عمل الحملة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية التى من شأنها تحد من انتشار فيروس كورونا المستجدة.
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطهرات فيروس كورونا صحة عالمية تعقيم المساجد المصالح الحكوميه الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

طلبات ميسي للموافقة على التجديد لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعتين

بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: منظمة الصحة العالمية صنفت أوروبا بؤرة انتشار كورونا

برلماني يحذر من شركات تدعي قدرتها على التعقيم ضد كورونا

محافظ الفيوم: غلق الأسواق العامة وتعقيم ماكينات الصرف الآلي

"ابدأ بنفسك".. مبادرة في الغردقة لحث المواطنين على الاهتمام بالنظافة

الوفد: حملة "إغاثة" هدفها دعم الدولة والمواطن ضد كورونا

إطلاق مبادرة لتعقيم المساجد والكنائس لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status