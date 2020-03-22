"احمى نفسك ومن حولك" مبادرة لشباب سفاجا لمواجهة كورونا المستجدة (صور)

دائمًا المحن تظهر معدن المصريين،وعقب ظهور فيروس كورونا المستجدة والقرارات الحالية التى اتخذتها الحكومة للسيطرة عليه وعدم انتشارة، فظهر فى مصر خبرة شبابها بمشاركة الدولة فى السيطرة على تلك الفيروس بمجهوداتهم ومبادراتهم الشبابية التى دائما ما تظهر فى وقت الشدائد لتبين أصالة الشعب المصرى وشبابه الذى أبهر العالم.



وفى جنوب مصر وتحديدًا في محافظة البحر الأحمر انطلقت عدة مبادرات من شباب مدن المحافظة المختلفة فى محاولة منهم للمشاركة فى السيطرة على فيروس كورونا بمجهوداتهم الذاتية، منهم من قام بتطهير مداخل العقارات ومنهم قام بتعقيم ماكينات الصراف الآلي.



من جانبها قال رامى النجار، أحد شباب مدينة سفاجا وقائد مبادرة "احمى نفسك ومن حولك"، أن المبادرة كانت في البداية قائمة على شخصين ثم تم إنتشار الفكرة وضمت المبادرة أكثر من 25 شاب وفتاة من أهالى مدينة سفاجا للمشاركة فى عدم انتشار فيروس كورونا المستجدة.



، وأضاف"النجار"، أنهم بدأوا فى تجهيز المطهرات والمحاليل ووضعها ماكينات الرش والتطهير، وذلك لتعقيم المساجد وسيارات النقل العام لتعقيمها وتطهيرها ثم تعقيم ماكينات الصرف الآلى ومسح المقابض التى يتم استخدامها باستمرار فى المحلات التجارية.



وأوضح رامى النجار، أن الحملة استهدفت أيضا العديد من الاماكن الحيوية والمصالح الحكومية، موضحًا أنهم حثوا الشباب بالمشاركة بكل ما يستطيعون لمشاركة ما تقوم به الحكومة من تدابير للسيطرة فى هذا الفيروس، مؤكدا أن هناك الكثير من شارك فى المبادرة بما يستطيع.



وأشار أنه تم أيضا توزيع بعض المنشورات التوعوية على المواطنين في الشوارع، لحث المواطنين على المسؤولية والتوعية بالنظافة الشخصية، موضحًا أن الحملة نالت إعجابه العديد من أهالى المدينة.



واردف قائلًا نحن مستمرين في الحملة صباحًا ومساءا لعدة أيام وذلك لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أنه جارى تحضير عددًا من الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها ضمن خريطة عمل الحملة طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية التى من شأنها تحد من انتشار فيروس كورونا المستجدة.