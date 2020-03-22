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لؤي.. يطرح "ضقت صبرا" على "مزيكا" اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 04:30 م
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لؤى
لؤى
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو للنجم لؤى أغنيته الجديدة "ضقت صبرا" وهى إحدى اغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله".

 

لؤي عاد بحماس شديد وكثف من نشاطه الفنى، حيث انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين ومن المقرر ان تطرح الأغنيات تباعا خلال الفترة القادمة.

 

أغنية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة.

 

ويقول مطلعها:

 

ضقت صبرا يجرى نهرا

كف عن ايذائى فورا كدت اقتل منك نفسى

بس ده مايجوزش شرعا

 

اخطأ القلب واحبك حبه حبه

لم يكن يدرك بانك ماده صلبه

 

استفقت من غبائى واستعدت كبريائى

واتقطع منك رجائى والمحبه

 

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