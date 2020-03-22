ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على نجم نابولي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي يسعى لضم الإسباني فابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي.





وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن النجم الإسباني مع نابولي ينتهي في صيف 2023 وأن ناديه الإيطالي يرغب في تجديد عقده في ظل وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بخدماته.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول ينافس كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني على ضم رويز من نابولي الإيطالي.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن إدارة نابولي ترغب في الحصول على 74 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على النخلي عن فابيان رويز.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا خاض 32 مباراة منذ بداية الموسم الحالي مع نابولي في كل البطولات وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.





وقال ألفارو توريس وكيل أعمال فابيان رويز في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية:"لقد كان هناك الكثير من التغييرات في نابولي هذا الموسم، إنها سنة صعبة على النادي".





وعن حقيقة وجود مفاوضات مع نابولي لتمديد عقد رويز، قال توريس:"أجلنا المفاوضات حتى نهاية الموسم، هناك أندية مهة طلبت معلومات وأبلغنا نابولي بالفعل".





واختتم توريس تصريحاته قائلاً:"ليس هناك شرطًا جزائيًا في عقده الحالي مع النادي، لا أعرف حقًا قيمة رويز في الوقت الحالي".