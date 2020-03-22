Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير بيطري الأقصر يكشف عن توصله لتركيبة تقضي على كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:29 م
Advertisements
الدكتور عاطف أحمد علي
الدكتور عاطف أحمد علي
طاهر الحساني
Advertisements
كشف الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن توصله لتركيبة كيميائيمة تقضي على فيروس كورونا المتجدد تمامًا.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر، تعقيم العديد من المواقع الحكومية والجماهيرية بكافة أرجاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المتجدد.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن التركيبة التي توصل لها تستطيع إذابة الغشاء المغلف بجسم الفيروس البروتيني التركيب والقضاء عليه بعد تقليص نشاطه.

وأكد "علي"، أنه حتى الآن تمكن من خلال فريق عمل بمديرية الطب البيطري، من تعقيم أكثر من 80 موقعًا داخل محافظة الأقصر، من مؤسسات حكومية ودور عبادة سواءً كنائس أو مساجد، والعديد من المؤسسات التجارية والمنازل بالمجان، لافتًا إلى أن تركيبته تعمل على القضاء على الفيروس العالق بالجو والأسطح.

وأضاف أن التركيبة تؤدي إلى تقليل الحمل الفيروسي إن وجد، والسطرة على المرض بنسبة عالية في محافظة الأقصر، مؤكدًا أنه قريبًا سيتم الإعلان عن الأقصر خالية تمامًا من الكورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا الطب البيطري اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

طلبات ميسي للموافقة على التجديد لبرشلونة

منذ ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تركيب شبكات الانترنت داخل جميع المدارس الثانوية بالأقصر

"بيطري الأقصر" تقضي على 40 كلبًا ضالًَا بعاصمة السياحة العالمية

عجل شرس يصيب عامل بيطري بالأقصر أثناء تحصينه (فيديو)

تحصين 12 ألف حيوان بالأقصر ضد "الجلد العقدي"

العلاج بروث البقر وشرب الخمر.. أغرب 7 شائعات حول فيروس كورونا

تطهير وتعقيم كليات ومباني جامعة حلوان لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status