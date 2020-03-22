مدير بيطري الأقصر يكشف عن توصله لتركيبة تقضي على كورونا



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن التركيبة التي توصل لها تستطيع إذابة الغشاء المغلف بجسم الفيروس البروتيني التركيب والقضاء عليه بعد تقليص نشاطه.



وأكد "علي"، أنه حتى الآن تمكن من خلال فريق عمل بمديرية الطب البيطري، من تعقيم أكثر من 80 موقعًا داخل محافظة الأقصر، من مؤسسات حكومية ودور عبادة سواءً كنائس أو مساجد، والعديد من المؤسسات التجارية والمنازل بالمجان، لافتًا إلى أن تركيبته تعمل على القضاء على الفيروس العالق بالجو والأسطح.



وأضاف أن التركيبة تؤدي إلى تقليل الحمل الفيروسي إن وجد، والسطرة على المرض بنسبة عالية في محافظة الأقصر، مؤكدًا أنه قريبًا سيتم الإعلان عن الأقصر خالية تمامًا من الكورونا.





كشف الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن توصله لتركيبة كيميائيمة تقضي على فيروس كورونا المتجدد تمامًا.وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر، تعقيم العديد من المواقع الحكومية والجماهيرية بكافة أرجاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المتجدد.