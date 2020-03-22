الشؤون الإسلامية: الخطباء والأئمة استشعروا الواجب الشرعي بشأن أزمة كورونا

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة "محمد العبد العالي"، أمس السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392 شخصًا، مشيرًا إلى أن 8 أشخاص جُدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16 حالة، فيما كان متوسط أعمار المصابين 43 عامًا.

وأشار الوزير إلى أن الخطباء طبَّقوا الإجراءات الاحترازية "مستشعرين بذلك الواجب الشرعي تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين".

وأضاف "آل الشيخ"، عبر "تويتر": "أشكر إخواني الخطباء والأئمة والمؤذنين بمملكتنا الغالية على تطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ مواكبةً لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا".

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بـفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي المصابين 511 حالة، فيما تعافت 17 حالة.





وحذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، من جلّ معقم لليدين يحمل اسم "PRODENTY Hand Sanitizing Gel" من إنتاج مصنع قوة التنظيف للكيماويات، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).





أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لشرح دروس الأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين دروس، فضلًا عن نشر جداول الأسبوع العاشر لمراحل (ابتدائي ومتوسط وثانوي).









أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات طلقت مبادرة "كلنا عطاء" لتوفير 100 ألف شريحة للطلاب، تزامنًا مع تطبيق التعليم عن بعد.









أعلنت وزارة الصحة خدمة التقييم الذاتي للمواطنين عبر تطبيق موعد للاطمئنان على صحتهم وحصولهم على التوجيه السليم بما يخص أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من الفيروس.