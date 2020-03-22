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بسبب الكورونا.. إجازة مدفوعة الأجر لأهالي قرية "ميت بدر حلاوة" بالغربية

الأحد 22/مارس/2020 - 04:23 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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قرر المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، منح عمال وموظفي الشركة من أبناء قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود إجازة استثنائية 12 يومًا بأجر كامل بداية من 19مارس الجارى، وحتى يوم 31 من الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلقت إدارة الشركة منشورا داخل المصانع، لتنبيه العمال والموظفين من أبناء قرية ميت بدر بالجلوس فى منازلهم واعتبار انفسهم في إجازة استثنائية بأجر كامل تستمر حتى يوم 31 مارس الجاري، على أن يتم استئنافهم للعمل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل القادم.

وأكد المنشور أنه سيتم إرسال كشوف بأسمائهم إلى كل قطاع من القطاعات التى يعملون بها.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة لشخص عائد من فرنسا مقيم بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، بعد ورود نتائج التحاليل، والتى أثبتت إيجابية إصابته بالمرض.

وكشف المحافظ أن الحالة المكتشفة لمواطن من أهالى قرية ميت بدر حلاوة، كان قادما من فرنسا، يوم 12 مارس الجارى، وظهرت عليه أعراض المرض يوم 15، وتم حجزه فى مستشفى صدر المحلة، وثبتت إيجابية تحاليله، وتأكد إصابته بالفيروس وتم نقله بسيارة إسعاف معقمة إلى مستشفى العزل بالعجمي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إرسال فريق طبى وتعقيم للقرية، والكشف على المخالطين للحالة المكتشفة تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.
بسبب الكورونا.. إجازة مدفوعة الأجر لأهالي قرية "ميت بدر حلاوة" بالغربية
بسبب الكورونا.. إجازة مدفوعة الأجر لأهالي قرية "ميت بدر حلاوة" بالغربية
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