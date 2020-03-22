Advertisements
Advertisements
Advertisements

النصر السعودي يخطط لتجديد عقود نجوم الفريق

الأحد 22/مارس/2020 - 04:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

يسعى مسؤولو نادي النصر السعودي، لاستغلال فترة توقف النشاط الرياضي من أجل فتح ملفات التجديد لمدربه وبعض لاعبي الفريق.

 

ويسعى النصر لتجديد عقد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا والنجم المغربي نورالدين أمرابط والمدافع البرازيلي مايكون حتى يدخل الفريق المرحلة المقبلة بأكبر قدر من الاستقرار.

 

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط خلف الهلال المتصدر.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ نصف ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

طلبات ميسي للموافقة على التجديد لبرشلونة

منذ ساعة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ ساعة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

04:03 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status