النصر السعودي يخطط لتجديد عقود نجوم الفريق

يسعى مسؤولو نادي النصر السعودي، لاستغلال فترة توقف النشاط الرياضي من أجل فتح ملفات التجديد لمدربه وبعض لاعبي الفريق.

ويسعى النصر لتجديد عقد المدرب البرتغالي، روي فيتوريا والنجم المغربي نورالدين أمرابط والمدافع البرازيلي مايكون حتى يدخل الفريق المرحلة المقبلة بأكبر قدر من الاستقرار.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط خلف الهلال المتصدر.