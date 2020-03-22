لجان من الغرفة التجارية بالفيوم لمتابعة المحلات والمخابز

بناء على توجيهات الدكتورأحمد الانصارى محافظ الفيوم والمحاسب أبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قام مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم برئاسة المحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتشكيل لجان من الغرفة للمرور على كافة التجار والاسواق بالمحافظة، لمتابعة عمليات غلق المقاهى والمطاعم والكافيهات اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم، والتنبيه على جميع التجار بالالتزام بالاسعار الحالية لكافة السلع.



وأعلن المحاسب مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم، عن توافر كافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بالسوق، وتوافر كميات كبيرة منها في المحال التجارية ومصانع الإنتاج سواء السلع الأساسية والغذائية.



وأضاف جاب الله أن تجار ومنتجين ومؤدي الخدمات بالمحافظة ملتزمين التزاما تاما بعد م تحريك سعر أى سلعة خلال تلك الأيام التي تمر بها مصر التي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأكد جاب الله أن غرفة الفيوم تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يومًا عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.



وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أن التجار ملتزمون بميثاق شرف المهنة ولا تتأثر مهنتهم الشريفة بأي متغيرات سياسية أو حزبية، حفاظًا على مصرنا الحبيبة ولتوفير السلع الضرورية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل.



كما أكد رئيس الغرفة التجارية بانه أثناء المرور على المخابز البلدية بالمحافظة تبين التزام أصحاب المخابز بمواعيد العمل وانتاج الخبز مطابق للمواصفات الرسمية، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بعدم تواجد اى تجمعات امام المخبز لشراء الخبر، حرصًا على سلامة وصحة المواطنيين.



وبالنسبة لأرتفاع اسعار المستلزمات الطبية من الكلور والكمامات والمطهرات بالصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية بالمحافظة، تبين للجنة ان سبب الارتفاع نقص المعروض من هذه السلع لكثرة الاقبال على شراؤها من قبل المواطنيين، نظرا للظروف الحالية الخاصة بالوقاية من تفشى مرض الكورونا المستجد.



وخصصت الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم أرقام تليفونات لغرفة العمليات والطوارئ بالغرفة التجارية بالفيوم تعمل طوال الـ 24 ساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والأرقام هي 01010101847 ــ 01017620421

2031651 084 ــ 2031699 084.











