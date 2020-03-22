بث مباشر.. تصريحات عاجلة من الرئيس السيسي حول تطورات أزمة الكورونا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن مستجدات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، في مصر، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة، للحد منه.





جاء ذلك خلال لقائه عددًا من السيدات من مختلف المجالات، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، موضحًا أن الإعلام قام بدور إيجابي في متابعة الأزمة، سواء داخل مصر أو خارجها.





وقال "السيسي": إن الإعلام المصري يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى تشكيل مجموعة لإدارة بمجرد ظهوره في الصين، قبل شهر ونصف تقريبًا.





وأضاف أن البيانات الرسمية حول أزمة كورونا تعكس الوضع الحقيقي، لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات غير مسبوقة، في هذا الشأن.









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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى أمس، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأشار إلى تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وفاة حالتين





ولفت إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



