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رئيس بريشيا: الموسم انتهى والكورونا كالطاعون

الأحد 22/مارس/2020 - 04:13 م
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نادي بيرشيا
نادي بيرشيا
وكالات
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صرح رئيس نادي بيرشيا تشيلينو رجل الاعمال البالغ من العمر 63 عاما في حديث لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" "يجب الا نفكر متى سنعاود (نشاطنا) بل كيفية البقاء على قيد الحياة. واذا تكلمنا عن كرة القدم، يتعين علينا تأجيل كل شيء الى الموسم المقبل. لنكن واقعيين! هذا الوباء هو الطاعون".

ويحتل بريشيا الذي يلعب في صفوفه النجم ماريو بالوتيلي المركز الاخير في الدوري الايطالي الذي اوقف نشاطه في 9 اذار/مارس بسبب التفشي السريع لوباء "كوفيد 19" لا سيما في المناطق الشمالية وبينها لومبادريا حيث مقر نادي بريشيا.

واضاف تشيلينو "لا يمكننا اللعب مجددا هذا العام. البعض لا يدركون ماذا يحصل وهؤلاء هم اخطر من الفيروس".

وتابع "الموسم انتهى. اذا اراد احدهم الحصول على هذا السكوديتو (لقب الدوري المحلي)، فليأخذه. لقد انتهى الامر. ولا اقول ذلك لان بريشيا يحتل المركز الاخير. اننا نستحق ذلك".

واوضح "الكأس، السكوديتو... لوليتو (كلاوديو، رئيس نادي لاتسيو) يريده، فليأخذه. هو مقتنع بانه يملك فريقا لا يقهر، دعوه يفكر بذلك".

وتأتي تصريحات رئيس بريشيا في الوقت الذي اعلن فيه بعض الاندية نيته معاودة التدريبات الاسبوع المقبل في ذروة الحجر الصحي في البلاد.

وقرر نادي لاتسيو في العاصمة الايطالية روما معاودة تدريبات الفريق الاول اعتبارا من الاثنين على الرغم من ان جميع وسائل الاعلام الايطالية تؤكد بان لاعبي الفريق لن يتوجهوا الى مقر التدريبات قبل الخميس المقبل على اقل تقدير.

اما بالنسبة الى نابولي الذي طلب من لاعبيه معاودة التمارين الاربعاء المقبل، فقد اشارت وسائل اعلام ايطالية بان هذا القرار سيلغى في اسرع وقت، في حين قام نادي كالياري بتأجيل تدريباته المقررة الاثنين الى موعد لاحق.
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