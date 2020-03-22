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السيسي: مصر تعاملت مع أزمة كورونا علميا وفق المعايير الدولية

الأحد 22/مارس/2020 - 04:13 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يشهد أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم، لم تحدث من قبل، فهناك أكثر من 177 دولة انتشر بها هذا وباء كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش لقاءه مع مجموعة من سيدات مصر، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن تأثيرات أزمة كورونا ستكون كبيرة جدًا، وشكل العالم سيكون مختلف كثير عن قبل هذا الأمر، وسيكون له تأثير عميق حتى مع الدول التي استطاعت أن تحتوى هذا المرض، لكون الأزمة الاقتصادية عالمية.

وتابع، أن مصر منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا من خلال ما حدث في دولة الصين، وتلبية للمصريين الموجودين في مقاطعة ووهان تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة التي تحتاج لإعداد جيد لمجابهتها، مشددًا على أن هناك العديد من الاجراءات الاحترازية التي تمت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع الأزمة بشكل علمي وفقًا للمعايير الدولية لمجابهة هذا الخطر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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