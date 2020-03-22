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حظر التجوال في مصر | وكيل دفاع النواب يطالب بسرعة فرض الحظر لمجابهة "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 04:09 م
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حظر التجوال في مصر
حظر التجوال في مصر
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تصدر حظر التجوال في مصر، اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، تريند محرك بحث جوجل، لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من تفشيه.

طالب النائب أشرف جمال، وكيل دفاع النواب، بسرعة فرض حظر التجوال في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا على أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأوضح وكيل دفاع النواب، أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الوباء العالمي، ومن الضروري السرعة في فرض حظر التجوال في مصر.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر للقوات المسلحة على دورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن القوات الشرطية قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرارت الحكومة بإغلاق المحال التجارية في الـ7 مساًء وساهمت في تقليل التجمعات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات كان لها دور كبير في انحسار أرقام المرض، موجهًا الشكر إلى الفدائيين من الأطباء وأطقم التمريض.

وشدد النائب أشرف جمال على ضروره استكمال الإجراءات الوقائيه بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.
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