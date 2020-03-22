Advertisements
Advertisements
Advertisements

بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد

الأحد 22/مارس/2020 - 04:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يستعد لتجهيز جميع السيناريوهات لإستئناف المباريات بعد القضاء على فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد وأنه من الممكن أن يضطر ريال مدريد للعب مباراة كل 48 ساعة ولهذا السبب يخطط المدير الفني الفرنسي لسيناريوهات متعددة بعد مرور أزمة الوباء.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة زيدان يبحث في الوقت الراهن عن إيجاد استراتيجية مناسبة لمحاولة احتفاظ اللاعبين بلياقتهم البدنية والفنية المناسبة استعدادًا لاستئناف كرة القدم في الفترة المقبلة، حيث نقلت إدارة الملكي لزيدان سيناريوهات مختلفة تفكر فيها رابطة أندية الدوري لاستئناف المباريات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان على تواصل مستمر مع مساعده بيتوني ودوبونت مدرب الأحمال الذي وضع خطة العمل بجميع الاحتمالات التي قد تحدث ويدرك زيدان أن جميع جوانب التقويم يجب أن يأخذها في الاعتبار لأنها ستتسبب في نجاح أو فشل الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يرغب في ترك أي شيء للصدفة من جانب الاستعداد البدني لأنه يخشى لعب عدد كبير من المباريات في أيام قليلة ويتابع زيدان نجوم ريال مدريد بشكل يومي ولا يخشى أي مشكلة بدنية عند عودتهم خاصة في وجود مدرب الأحمال دوبونت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة الوحيدة التى تواجه خطة زيدان هي عدم وجود إيقاع تنافسي من جانب لاعبيه وهو الوضع الذي لا يوجد له أي حل في الفترة الحالية ويرى المدير الفني الفرنسي حاليًا أن السيناريو الأسهل هو مثل ما يحدث في الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث يخوض اللاعبين مباريات كثيرة دون إجراء الكثير من التدريبات وأن هناك سيناريوهات أخرى يعمل عليها النادي وجميعها تبث نوعًا من التفاؤل بمرور الوقت.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشئ الأكثر أهمية بالنسبة للجهاز الفني لريال مدريد في الوقت الحالي هو معرفة موعد عودة الفريق للتدريبات وإذا ما كانوا قادرين على العودة للتدريبات قبل أسبوع أو أسبوعين من استئناف كرة القدم أم لا.
Advertisements

أخبار تهمك

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ 35 دقيقة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status