بأمر زيدان.. قرار مفاجيء من ريال مدريد



وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة زيدان يبحث في الوقت الراهن عن إيجاد استراتيجية من اسبة لمحاولة احتفاظ اللاعبين بلياقتهم البدنية والفنية المناسبة استعدادًا لاستئناف كرة القدم في الفترة المقبلة، حيث نقلت إدارة الملكي لزيدان سيناريوهات مختلفة تفكر فيها رابطة أندية الدوري لاستئناف المباريات.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان على تواصل مستمر مع مساعده بيتوني ودوبونت مدرب الأحمال الذي وضع خطة العمل بجميع الاحتمالات التي قد تحدث ويدرك زيدان أن جميع جوانب التقويم يجب أن يأخذها في الاعتبار لأنها ستتسبب في نجاح أو فشل الموسم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان لا يرغب في ترك أي شيء للصدفة من جانب الاستعداد البدني لأنه يخشى لعب عدد كبير من المباريات في أيام قليلة ويتابع زيدان نجوم ريال مدريد بشكل يومي ولا يخشى أي مشكلة بدنية عند عودتهم خاصة في وجود مدرب الأحمال دوبونت.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأزمة الوحيدة التى تواجه خطة زيدان هي عدم وجود إيقاع تنافسي من جانب لاعبيه وهو الوضع الذي لا يوجد له أي حل في الفترة الحالية ويرى المدير الفني الفرنسي حاليًا أن السيناريو الأسهل هو مثل ما يحدث في الدوري الأمريكي لكرة السلة، حيث يخوض اللاعبين مباريات كثيرة دون إجراء الكثير من التدريبات وأن هناك سيناريوهات أخرى يعمل عليها النادي وجميعها تبث نوعًا من التفاؤل بمرور الوقت.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشئ الأكثر أهمية بالنسبة للجهاز الفني لريال مدريد في الوقت الحالي هو معرفة موعد عودة الفريق للتدريبات وإذا ما كانوا قادرين على العودة للتدريبات قبل أسبوع أو أسبوعين من استئناف كرة القدم أم لا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يستعد لتجهيز جميع السيناريوهات لإستئناف المباريات بعد القضاء على فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في البلاد وأنه من الممكن أن يضطر ريال مدريد للعب مباراة كل 48 ساعة ولهذا السبب يخطط المدير الفني الفرنسي لسيناريوهات متعددة بعد مرور أزمة الوباء.