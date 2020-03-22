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فيتنام تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
الفجر
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سجلت فيتنام، مساء اليوم الأحد، 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها. 

وكانت الحكومة الفيتنامية، قد أعلنت يوم أمس السبت، أنها ستقوم بإلغاء جميع الرحلات الجوية الدولية، وذلك لكبح تفشي فيروس كورونا.

هذا وحضر رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، اجتماعا بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، وأمر فيه بتعليق مؤقت لكل الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد، حسب ما ذكر بيان نشر على الموقع الإخباري الرسمي للحكومة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لحظر الطيران، سيتم تطبيق القيود على كل من شركات الطيران الفيتنامية والدولية، وهذه الخطوة هي جزء من الجهود الجارية للحد من عدد الأشخاص، الذين يدخلون فيتنام والذين يمكن أن ينشروا الفيروس.

وشددت السلطات إجراءات احتواء فيروس كورونا؛ حيث يتم عزل جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد الزاميا لمدة 14 يومًا اعتبارا من يوم أمس السبت.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، يوم الخميس الماضي، أنها ستعلق جميع الرحلات الدولية حتى 30 أبريل المقبل.

وحتى يوم أمس السبت، تم تأكيد 92 حالة إصابة بفيروس كورونا في فيتنام، 17 منها شفيت تماما، ولم يتم تسجيل أي وفيات بهذا المرض حتى الآن في فيتنام.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

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كورونا فيروس كورونا فيتنام

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