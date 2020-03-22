جامعة الفيوم تنفرد بأول جهاز لقياس الخواص الفيزيائية بالشرق الأوسط



- الاستعانة بالنماذج الخاصة بجوجل فورم لتسهيل تجميع بيانات البريد الإلكتروني الخاصة بالطلاب.

- يقوم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر والهيئة المعاونة المسئولة عن التدريس العملي باستخدام.





برنامج لانتاج الفيديوهات وتحويل المحاضرات الخاصة بهم إلى صورة وفيديوهات من خلال:



برنامج powerpoint أو برنامج CAMTASIASTUDIO وهو برنامج بسيط لتصوير المحاضرة كاملة وتصوير جميع الخطوات التي يقوم بها عضو هيئة التدريس منذ بداية التسجيل وحتى نهايته بطريقة تحاكي عرض المحاضرة على جهاز البروجكتور.



ورابط تحميل النسخة المجانية للبرنامج والمتاح العمل بها لمدة شهر مجانا من



- يقوم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر وتدريسه والهيئة المعاونة المسئولة عن تدريس العملي باستخدام أحد المنصات التالية لتدريس المقرر Online والتفاعل مع الطلاب

( Acadox ) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه من



أو (Zoom) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه.



كما قام مركز التعليم الإلكتروني خلال فترة التدريب بعرض فيديوهات تفصيلية لكيفية استخدام التطبيقات السابقة والطريقة الأنسب للتعامل معها.



وأكد أحمد شديد أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من القطاعات الهامة والحيوية التي تعتمد عليها جامعة الفيوم في خدمة المجتمع المحلي وأشاد سيادته بالجهد المبذول والعمل الخدمي المشرف الذي يقوم به القائمين على القطاع في تنظيم القوافل الطبية المختلفة بشكل دوري للقرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى الأنشطة البارزة والتعاون المثمر مع كافة المؤسسات والهيئات الخارجية بمحافظة الفيوم، كما تطرق إلى الحديث عن الإجراءات الاحترازية الكثيفة التي تقوم بها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال الاهتمام بالتعقيم واستخدام أدوات التطهير بجميع المدرجات بالكليات والمكاتب الإدارية المختلفة بجامعة الفيوم.





ورابط تحميل النسخة المجانية للبرنامج والمتاح العمل بها لمدة شهر مجانا من هنا - يقوم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر وتدريسه والهيئة المعاونة المسئولة عن تدريس العملي باستخدام أحد المنصات التالية لتدريس المقرر Online والتفاعل مع الطلاب( Acadox ) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه من هنا أو (Zoom) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه.كما قام مركز التعليم الإلكتروني خلال فترة التدريب بعرض فيديوهات تفصيلية لكيفية استخدام التطبيقات السابقة والطريقة الأنسب للتعامل معها.وأكد أحمد شديد أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من القطاعات الهامة والحيوية التي تعتمد عليها جامعة الفيوم في خدمة المجتمع المحلي وأشاد سيادته بالجهد المبذول والعمل الخدمي المشرف الذي يقوم به القائمين على القطاع في تنظيم القوافل الطبية المختلفة بشكل دوري للقرى الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى الأنشطة البارزة والتعاون المثمر مع كافة المؤسسات والهيئات الخارجية بمحافظة الفيوم، كما تطرق إلى الحديث عن الإجراءات الاحترازية الكثيفة التي تقوم بها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال الاهتمام بالتعقيم واستخدام أدوات التطهير بجميع المدرجات بالكليات والمكاتب الإدارية المختلفة بجامعة الفيوم.

قال الدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، بجامعة الفيوم، أن الكلية ضمت إلى معاملها جهاز قياس الخواص الفيزيائية ( PPMS )، وذلك في سابقة تنفرد بها الكلية على مستوى الشرق الأوسط.وأضاف الدكتور عرفة صبري، أن جهاز قياس الخواص الفيزيائية ( PPMS ) يتميز بإجراء القياسات في درجة حرارة منخفضة تصل لدرجة غليان الهيليوم ومجال مغناطيسي ٩ تسلا.وفي إطار توجه جامعة الفيوم لتفعيل استراتيجية التعلم الإلكتروني، وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أشارت الدكتورة شيرين طايع مدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة إلى عدة نقاط يرجي اتباعها حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم من تطبيق الاستراتيجية وتمثلت في الخطوات التالية: