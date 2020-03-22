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طلبات ميسي للموافقة على التجديد لبرشلونة

الأحد 22/مارس/2020 - 04:03 م
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ميسي
ميسي
محمد الصو
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يحاول مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، في الحفاظ على أسطورة الفريق الأول لكرة القدم، بين صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، عن دخول بارتوميو في مفاوضات مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، من أجل تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت التقارير، أن ميسي وضع شروطًا من أجل التجديد وتعديل تعاقده، حيث ربط بقائه بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودته مرة أخرى إلى كامب نو.

وتابعت: "ميسي اشترط الاطلاع على مشروع البلوجرانا الجديد، وخريطة التعاقدات من أجل تلاشي أخطاء الموسم الحالي، حتى يوقع عقود تجديده".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي بنهاية موسم 2021، ويمتلك شرط جزائي يمكنه من الرحيل في شهر يونيو المقبل. 
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