الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

تدوالت تقارير صحفية، طلب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خوض مباريات الدور قبل النهائى بدورى أبطال إفريقيا من لقاء واحد على أرض محايدة.

وكشف مسئولو الأهلي، حقيقة هذه الأنباء، وطلب الكاف إقامة مباراة المارد الأحمر ضد الوداد البيضاوي من مباراة واحدة.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء، أن الأهلي لا يعلم مصدر هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتلقى النادي أى اتصالات من جانب الاتحاد الإفريقى لعرض أو بحث الأمر مع النادى حتى هذه اللحظة.

وتابع المصدر، بالنسبة لنا نفضل مواجهة الوداد المغربى من مباراتين كما هو المعتاد، ولكن ننتظر لنرى ماذا سيحدث فى الفترة المقبلة فى ظل توقف النشاط فى عدد من الدول.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى، والزمالك مع الرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى، على أن تقام المباراة النهائية فى أرض محايدة بالكاميرون.