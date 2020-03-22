Advertisements
Advertisements
Advertisements

'حريات الصحفيين': الإفراج عن الزملاء المحبوسين بات واجبًا للحفاظ على حياتهم وصحتهم

الأحد 22/مارس/2020 - 03:52 م
Advertisements
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن الإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين في هذه اللحظة، بات واجبًا وضرورة؛ فالحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، يدفعنا للتفكير جديًا في اتخاذ قرار عاجل بالإفراج عنهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الصحفيون المحبوسون لا يشكلون خطرًا على المجتمع، مؤكدًا أن قضاياهم مجرد قضايا خاصة بالنشر والرأي، وهذه لحظة مناسبة للإفراج عنهم.

وتابع: "كثير من دول العالم اتخذت قرارات بالإفراج عن السجناء، وذلك كجزء من مواجهة انتشار الفيروس القاتل، وأظن أننا نحتاج الآن وبشكل عاجل إلى اتخاذ هذا الإجراء العادل والقانوني والإنساني".
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ 33 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status