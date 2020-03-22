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تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)

الأحد 22/مارس/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أطلق الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة مبادرة لتجهيز ٣٥ سرير عناية مركزة جديدة علي وجه السرعة تحت شعار "عناية الخير"، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بسرعة تجهيز وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعداد إضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا، وتقديم دور المساعدة والدعم الطبي لمستشفيات وزارة الصحة 
يتم تنفيذ الوحدات الجديدة تحت إشراف الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة.
 
فيما تم تخصيص مبنى النقاهة والحالات الحرجة والذى يتكون من 7 أدوار ليكون مبنى متخصص للعناية التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس الكورونا في حالات انتشار الوباء لا قدر الله والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.
 
وأشار الدكتور الشعراوي كمال أن الحملة بدأت واستقبلت أول المتبرعين وهو الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ومدارس المنصورة كولدج والذى تبرع بتجهيز جناح عناية مركزة مكون من 4 أسرة عناية مركزة شاملة أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز.
 
وأضاف أن هناك عدد من رجال الأعمال أعلنوا تبرعهم وننتظر زيارتهم بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مطالبًا الجميع بالتكاتف من اجل تجهيز وحدات العناية المركزة الجديدة فالسرير بمشتملاته يتكلف نصف مليون جنيه تقريبًا.
 
ووجه الدعوة لجميع هيئات وأفراد المجتمع المدني للقيام بدورهم المستمر في العطاء ودعم انجاز وحدات العناية المركز الجديدة، مشيرا الى ان التبرع يتم عن طريق المستشفى بإيصال او حساب التبرع او عن طريق التبرع للشركات التي ستتعامل معها المستشفى لصالح تجهيز العناية.

وعلي صعيد اخر أصدرت إدارة المستشفيات في جامعة المنصورة بيانا نفت خلاله وجود حالة إشتباه بفيروس كورونا بمركز الجهاز الهضمي ردا علي ما تم تداوله.


وأوضحت الجامعة أن البيان جاء في إطار حرص إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر كل ما يستجد داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت جامعة المنصورة علي انه يتم التواصل الدائم والمستمر على مدار 24 ساعة مع ادارات المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على أخر المستجدات والخدمة الطبية للمرضى

وتؤكد حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتعليمات مكافحه العدوي والطب الوقائي التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين. 
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
تفاصيل مبادرة تجهيز 35 غرفة عناية مركزة بمستشفيات جامعة المنصورة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر مبادرة كرونا فيروس كورونا اخبار أجهزة التنفس الصناعي

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