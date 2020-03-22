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"كورونا" تهدد عمر كمال بالحبس والغرامة.. ووكالات أنباء عالمية تستنكر جريمته

الأحد 22/مارس/2020 - 03:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينتظر مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال، قرارا قضائيا بعقوبة الحبس والغرامة لمدة لا تقل عن عام، وذلك بعدما قدم محام مصري بلاغا للنائب العام ضده بعد سخريته في تسجيل مصور من الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا.

 

حيث تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام بعد انتشار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراوي، وآخرين وهما يسخران من التعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا، ويظهر هؤلاء المطربين في الفيديو وهما يحرضان المواطنين على عدم اتباع  تعليمات الوقاية من العدوى.

 

وجاء في البلاغ أن "مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان الثمن جثث أبناء وطنهما".

 

وأضاف المحامي في بلاغه للنائب العام، أن "الأخطر هو استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تأثرا بهم"، مشيرا إلى أن الدولة "تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة".

 

و"طبقا للمادة 177 من قانون العقوبات، فإن التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، تكون عقوبته الحبس والغرامة".

 

في المقابل حرصت بعض الوكالات الإخبارية العالمية مثل "سكاي نيوز" بالإشارة إلى تلك الواقعة بل واستنكارها.

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