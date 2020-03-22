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تليجراف تفجر مفاجأة كبرى بشأن عودة الدوري الإنجليزي

الأحد 22/مارس/2020 - 03:45 م
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ليفربول
ليفربول
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد رغم تفشي وباء كورونا القاتل.

وقالت صحيفة "صنداي تليجراف" الإنجليزية أن البريميرليج يستهدف استئناف المسابقة في أول حزيران/يونيو واستكمالها في ستة أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أب/أغسطس.

وأشارت الصحيفة يوم الأحد أنّ هذه الخطة المبدئية تمثل "أفضل سيناريو" لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنكلترا في الثالث عشر من الشهر الحالي، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من الشهر المقبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى الثلاثين منه.

لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول بشرط تحسن الوضع الصحي.

إلا أنّ عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر حزيران، ربما تمثّل مشكلة رغم أنّ الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إنّه ينظر في "إعفاءات" محتملة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنّه وفقاً للخطة الحالية فإنّه سيتم استئناف الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي دون حضور مشجعين.

وأضافت أنّ موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في الثامن من أب/ أغسطس.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول كورونا القاتل فيروس كورونا الدوري الإنجليزي

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