Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يخطط لخطف لاوتارو مارتينيز من قطبي مانشستر

الأحد 22/مارس/2020 - 03:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن سيواجه فريق برشلونة صراع كبير مع ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث يريد الثنائي التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف أيضاً.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، إن ‏نادي برشلونة واثق من أنه سيتفوق على كلاً من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بينما يستعدون لدفع قيمة كسر الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 102,5 مليون يورو.

وطلب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الإدارة ضرورة ضم اللاعب ليكون بديلا لسيرجو اجويرو الذي اقترب من الرحيل في نهاية الموسم.
Advertisements

أخبار تهمك

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعة

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status