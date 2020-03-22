برشلونة يخطط لخطف لاوتارو مارتينيز من قطبي مانشستر

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ولكن سيواجه فريق برشلونة صراع كبير مع ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث يريد الثنائي التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف أيضاً.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الميرور، إن ‏نادي برشلونة واثق من أنه سيتفوق على كلاً من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بينما يستعدون لدفع قيمة كسر الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 102,5 مليون يورو.



وطلب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من الإدارة ضرورة ضم اللاعب ليكون بديلا لسيرجو اجويرو الذي اقترب من الرحيل في نهاية الموسم.

