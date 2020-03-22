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كيك الشوكولاتة بالزبادي.. حضريها في المنزل بهذه الطريقة

الأحد 22/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
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المقادير
- لتغطية الكيك :
الشوكولاتة : ثلاث أرباع الكوب (مفرومة)
كريمة : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)
لوز : ربع كوب (شرائح / محمص)
- طحين : كوبان وربع
- بودرة الكاكاو : كوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الزبدة : 200 غم (طرية بحرارة الغرفة)
- سكر : كوب ونصف
- البيض : 4 حبات
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : كوب ونصف
- الشوكولاتة : كوب (مذوبة)
طريقة التحضير
سخني الفرن على حرارة 325 درجة وجهزي قالب الكيك وادهنيه بالقليل من الزبدة ورشة طحين.
اخلطي الكاكاو البودرة والطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء واتركيه جانباً.
اخفقي بالخفاقة الكهربائية الزبدة والسكر حتى تصبح كريمية.
أضيفي البيض لخليط الزبدة والسكر الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا وخلاصة اللوز واخفقي.
خففي سرعة الخفاقة وأضيفي مزيج الطحين بالتدريج مع اللبن الزبادي مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.
أضيفي الشوكولاتة المذوبة للمزيج واخلطي.
صبي خليط الكيك في القالب المجهز وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً واخبزيه لمدة 50 دقيقة أو حتى يجتاز الكيك اختبار النضج.
لعمل تغليفة الشوكولاتة: سخني الكريمة في قدر حتى تبدأ بالغليان ثم ضعي الشوكولاتة المفرومة وحركي وأطفئي النار وحركي حتى تذوب الكريمة.
صبي مزيج الكريمة فوق الكيك بعد أن يبرد ووزعي اللوز الشرائح حتى يثبت على التغليفة واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها.
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