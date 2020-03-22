Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورونا ينهش العالم.. 30 إصابة وحالتين وفاة في عالم كرة القدم "محدث"

الأحد 22/مارس/2020 - 03:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

 

لايزال يعاني العالم في الفترة الأخيرة من كارثة كبرى بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بل وأثر على الحياة في أغلب دول العالم أن لم تكن كل دول العالم.

 

إلغاء الدوريات العالمية بسبب كورونا

وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو.

 

ولكن كانت الفاجعه الأكبر هي ظهور إصابات بين نجوم كرة القدم بفيروس كورونا وكانت النسبة الأكبر في إيطاليا بالطبع بل وظهرت حالة وفيات لنجوم كرة القدم بسبب الفيروس مما نشر الرعب أكثر بين الناس.

 

حالات الإصابة حتى الآن في عالم كرة القدم

وتعرض أغلب نجوم كرة القدم وأغلب الأندية إلى إصابة بفيروس كورونا والتي سنستعرضها معكم في التقرير التالي:

 

-إيطاليا

سجلت إيطاليا أكبر عدد إصابات بحالات كورونا حتى الآن سواء داخل كرة القدم أو خارجها ولكن بالنسبة لكرة القدم فقد أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة 3 لاعبين وهم باولو ديبالا وروجاني وبليز ماتويدي.

 

بينما أعلن نادي سامبدوريا عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا وهم: "مانولو جابياديني وعمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي".

 

كما أعلن نادي ميلان عن إصابة كل من باولو مالديني أسطورة الفريق السابق ونجله دانييل مالديني مهاجم فريق الشباب بالنادي.

 

-إسبانيا

كشف نادي إسبانيول عن إصابة 7 لاعبين من لاعبي الفريق الأول بالنادي ولكن لم يعلن النادي عن هويتهم، فيما أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعب سلة فقط بفيروس كورونا ولكن قام بوضع جميع لاعبو الفريق في حجر صحي كإجراء وقائي.

 

-إنجلترا

وقد تعرض كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي إلى إصابة بفيروس كورونا ولكنه تعافى منه سريعا، بينما أعلن نادي بورنموث عن 5 إصابات داخل الفريق الأول من بينهم "أرتورو بوروك" ولم يكشف عن باقي الأسماء.

 

فيما تعرض بعض لاعبو ليستر سيتي إلى إصابة بفيروس كورونا حسب ما أعلن النادي وتم وضع جميع اللاعبين في الحجر الصحي.

 

وتعرض أيضا ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال إلى إصابة بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي ولكنه تماثل إلى الشفاء حاليا.

 

بالإضافة إلى إصابة البلجيكي مروان فيلان لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي شاندونج الصيني.

 

-البرتغال

وسجلت البرتغال حالتين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن من نجوم كرة القدم وهم جوزيه بسيرو مدرب منتخب فنزويلا وخورخي جيسوس مدرب نادي فلامينجو.

 

-ألمانيا

وشهد الدوري الألماني ظهور حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا وهو وكا كيليان نجم نادي بارديون.

 

بالاضافه إلى إصابة أخرى في الدنمارك وهو توماس كالينبرج نجم منتخب الدنمارك السابق.

 

-حالات الوفيات

وشهد عالم كرة القدم حتى الآن حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا وهما لورنزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق وفرانشيسكو جاريسا مدرب نادي أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا.

  

وينتظر العالم أجمعه انتهاء هذه الأزمة والتخلص من فيروس كورونا بشكل نهائي لتعود الحياة تدور بشكلها الطبيعي وتعود كرة القدم مرة أخرى لإمتاع جماهيرها ويتوقف هذا المرض عن الانتشار والتسبب في إصابة من نحب او موتهم.

Advertisements

أخبار تهمك

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ ساعة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ ساعتين

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ 36 دقيقة

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status