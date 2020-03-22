Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الهجرة عن شائعة قدوم مركب إيطالية: ميقدروش يخرجوا من هناك

الأحد 22/مارس/2020 - 03:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما أثير من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وصول مركب من إيطاليا إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تواصلت مع محافظ كفر الشيخ، وأكد لها أنه لم يتم رصد أي مراكب قادمة من إيطاليا محملة بمصابين من فيروس كورونا.

وناشدت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، المواطنين بتوخي الحذر فيما ينشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها؛ لعدم إثارة البلبلة، معربة عن أسفها لما يحدث في إيطاليا، معقبة: "اللي نشر الخبر يفكر إزاي تم تجميع المواطنين واستقلوا المركب في ظل الإجراءات الصارمة التي تتبعها إيطاليا لمواجهة انتشار كورونا".

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تواصل بين الوزارة والجالية المصرية في إيطالية، وهناك غرفة عمليات لجميع المصريين حول العالم لرصد المشكلات التي تواجههم، ونطالب المصريين في إيطاليا بعدم الانسياق خلف الشائعات والالتزام بالإجراءات التي تنظمها الدولة فيما يتعلق بحظر التجوال، موضحة أن هناك حالة وفاة لمصري في إيطاليا، وكان أهل المتوفي يرغبوا في عودة جثمانه وأبلغناهم أن الأمر صعب خاصة أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الهجرة مصر كورونا مركب ايطالية فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

يتسبب في إدمان وغازات سامة.. تحذير للمواطنين بشأن مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 12 ساعة

خوفا من كورونا.. نجم منتخب مصر في الحجر الصحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة وراء تهرب أحمد فتحي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرارات جديدة صارمة لـ"الأوقاف" بعد 24 ساعة من غلق المساجد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كوتينيو يصدم جماهير برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يعلن مصير صلاة الجمعة المقبلة

منذ ساعة و نصف

أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: بعض الدول تحسد مصر بسبب إدارتها الجيدة لأزمة كورونا

مدير مستشفى الصدر بالعباسية: مصابي الكورونا حتى 19 عامًا لا توجد بينهم وفيات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

عمرو أديب عن شوارع أوروبا: "لو كنت قولتلكم كده من شهرين كنتم قولتوا بتعاطى حاجة"

وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بجميع منافذ البلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:17 م

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

12:07 م

عاجل.. حقيقة وصول مصريين مصابين بكورونا من إيطاليا

01:48 م

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status