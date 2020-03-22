وزيرة الهجرة عن شائعة قدوم مركب إيطالية: ميقدروش يخرجوا من هناك

نفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما أثير من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وصول مركب من إيطاليا إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تواصلت مع محافظ كفر الشيخ، وأكد لها أنه لم يتم رصد أي مراكب قادمة من إيطاليا محملة بمصابين من فيروس كورونا.





وناشدت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، المواطنين بتوخي الحذر فيما ينشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها؛ لعدم إثارة البلبلة، معربة عن أسفها لما يحدث في إيطاليا، معقبة: "اللي نشر الخبر يفكر إزاي تم تجميع المواطنين واستقلوا المركب في ظل الإجراءات الصارمة التي تتبعها إيطاليا لمواجهة انتشار كورونا".





وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تواصل بين الوزارة والجالية المصرية في إيطالية، وهناك غرفة عمليات لجميع المصريين حول العالم لرصد المشكلات التي تواجههم، ونطالب المصريين في إيطاليا بعدم الانسياق خلف الشائعات والالتزام بالإجراءات التي تنظمها الدولة فيما يتعلق بحظر التجوال، موضحة أن هناك حالة وفاة لمصري في إيطاليا، وكان أهل المتوفي يرغبوا في عودة جثمانه وأبلغناهم أن الأمر صعب خاصة أنه مصاب بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



