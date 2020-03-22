حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة ذهبية

ذكرت تقارير صحفية إسبانية ألمانية أن الأندية تستغل الفترة الحالية التي انتشر فيها فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية لأجل غير مسمى.









ونقلت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية عن صحيفة بيلد الألمانية أن تأثير الكورونا امتد إلى التطرق إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة الذي قد يكون أكثر سخونة بعد ارتباط إسم كبير آخر وهو النمساوي ديفيد ألابا بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.









وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقد ديفيد ألابا مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2021 وأنه لديه خياران رائعان، الخيار الأول هو التجديد مع فريقه والخيار الثاني هو البحث عن تحدي جديد وسط ترقب كبار أندية إسبانيا.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألابا البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر أحد الركائز الأساسية لبايرن ميونخ في السنوات الأخيرة خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيسر وهو مركزه الأساسي أو كمدافع أو وسط ملعب أو جناح هجومي.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد عاد مرة أخرى لمحاولة التعاقد مع ألابا خاصة وأن سعره لن يكون مرتفعاً.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا يحظى بشعبية كبيرة داخل قلعة سانتياجو برنابيو وأن النادي الملكي حاول ضمه من قبل.









وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه منافسة من جانب غريمه التقليدي برشلونة، حيث أن ألابا تم عرضه على النادي الكتالوني في الساعات الأخيرة.









ونوهت سبورت الإسبانية أن المشكلة في برشلونة تكمن من الناحية المادية وليس أن سعر ألابا الذي لن يكون مرتفعاً لكن في الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب، حيث يتقاضى مع بايرن ميونخ الألماني 8 ملايين يورو سنويًا.



