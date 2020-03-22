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كيكي سيتين يحسم مستقبل راكتيتش مع البارسا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة مستقبل اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط الفريق من البقاء أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، فإن مونشي المدير الرياضي لاشبيلية، وسيتين مدرب البارسا، يملكان مفتاح عودة راكيتيتش إلى النادي الاندلسي.

ويملك مونشي صداقة كبيرة مع راكيتيتش، ويرغب في اعادته لاشبيلية، ولكن سيتين مقارنة مع فالفيردي فقد اعتمد كثيرا على الكرواتي وادخله اساسيا في المباريات الاخيرة.

ويرفض راكتيتش الرحيل عن فريق برشلونة هذا الصيف، ويريد استكمال مسيرته داخل الفريق الكتالوني واستمراره في حصد البطولات.
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