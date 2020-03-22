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دوللي شاهين تكشف حقيقة ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني

الأحد 22/مارس/2020 - 03:41 م
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دوللي شاهين
دوللي شاهين
الفجر الفني
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تداولت عدد من المواقع الإخبارية خبر ارتباط النجمة اللبنانية دوللي شاهين عاطفيا بشاب من خارج الوسط الفني، وان تلك العلاقة في طريقها للتكلل بالزواج الرسمي خلال الأيام المقبلة.

 

من جهتها نفت دوللي شاهين كل تلك المزاعم مؤكدة إنها بعد انفصالها عن زوجها المخرج باخوس علوان منذ عامين أنها مهتمة فقط بعملها وابنتها نور ولا تنشغل بأشياء أخرى.

 

يذكر أن دوللي طرحت أمس أغنية بعنوان "يا حبيبتي يا أمي" تزامنا مع احتفالات عيد الأم، كما تشارك حاليا في فيلم سينمائي بعنوان "عيد جواز" مع إيهاب فهمي وعمر خورشيد ومجموعة من الوجوه الجديدة.

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