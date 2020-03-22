الأهلي يحصل على موافقة فايلر للتجديد

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق شبه رسمي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده بالموسم الجديد.



ونجح النادي الأهلي في الحصول على موافقة فايلر، بتفعيل السنة الثانية في عقد المدير الفني، خاصةً بعد مستوى الفريق المميز تحت ولايته.



وكان بيبو عقد جلسة مع فايلر في حضور لجنة التخطيط، وتم الاتفاق على التجديد دون النظر لنتائج دوري أبطال إفريقيا، وأن يتم التجديد موسم آخر في حال حصد اللقب.



وتولى فايلر مسؤولية قيادة الفريق الفنية، مع بداية الموسم الجاري عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بسبب سوء النتائج.