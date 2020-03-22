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الصحة السعودية: 119 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي 511 حالة

الأحد 22/مارس/2020 - 02:50 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودي، اليوم الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل.

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية، إن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس من عام 2020.

وأشار المتحدث إلى أن 16 حالة مصابة بالمرض المتفشي حول العالم شُفيت، حسبما قال في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة.

وحذرت الصحة السعودية من التجمعات داخل المنزل وخارجه، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنها "خطرة جدا".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: " يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء"، وتابع قائلا: "العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار"، على حد تعبيره.

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