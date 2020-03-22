برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قام بحسم صفقة ستكون أول صفقاته في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت بأن كلا من برشلونة الإسباني وساسولو الإيطالي لديهم اتفاق من أجل انتقال جيريمي بوجا نجم خط وسط ساسولو إلى النادي الكتالوني.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بوجا البالغ من العمر 23 عامًا ولد في مارسيليا جنوب فرنسا وينتمي والديه إلى ساحل العاج وبدأ بوجا ممارسة كرة القدم في أكاديمية نادي أوليمبيك مارسيليا وفي عام 2009 انضم إلى تشيلسي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جيريمي بوجا لعب بعد ذلك على سبيل الإعارة مع كلا برمنجهام سيتي الإنجليزي وستاد رين الفرنسي وغرناطة الإسباني حتى اشتراه ساسولو الإيطالي في عام 2018.





ونشرت الصحيفة الإسبانية إحصائية قبل شهر عن بوجا الذي يلعب على الجناح أو كلاعب وسط هجومي، حيث أكمل اللاعب 97 مراوغة هذا الموسم في الدوري الإيطالي أكثر بـ 32 مراوغة من أي لاعب آخر في البطولة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جيريمي بوجا قدم هذا الموسم مستوى ممتاز فهو سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة أهداف في 23 مباراة.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية بالأمس أن برشلونة حسم صفقة جديدة، حيث أن النادي الكتالوني تعاقد مع موهبة برازيلية جديدة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة اتفق مع ساوباولو من أجل ضم نجمه جوستافو مايا مقابل 5 ملايين يورو.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جوستافو مايا يبلغ من العمر 19 عامًا وهو يلعب كمهاجم صريح ويتمتع بمهارات مميزة ويمتلك حاسة تهديفية عالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن ينضم النجم البرازيلي إلى برشلونة في الصيف المقبل وقد يقوم النادي في البداية بإعارته لساوباولو أو إلى أندية أخرى في أوروبا أو يلعب مع فريق برشلونة الرديف.



