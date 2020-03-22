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'الوطنية للصحافة' تشدد على تعقيم النسخ المطبوعة من الجرائد والمجلات

الأحد 22/مارس/2020 - 03:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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شددت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بعمليات التعقيم المستمرة لمنشآت المؤسسات المختلفة، والاستمرار في اتباع تعليمات وزارة الصحة بطرق الوقاية، مع استخدام الكواشف الحرارية مع كل القادمين للمؤسسة.

وطالبت الهيئة، المؤسسات الصحفية القومية، باتخاذ الإجراءات العاجلة مع أي حالات قد يشتبه في حملها للفيروس، وتواجد عدد من الأطباء المناسبين، والتنسيق مع المستشفيات القريبة عند حدوث أي تطورات أو اشتباه، وبحث إمكانات توفير المزيد من التعقيم للنسخ المطبوعة من الجرائد والمجلات.

وكانت قد قررت الهيئة سابقًا، إبراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين، و التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين، والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

كما أعلنت الهيئة في وقت سابق، عن قرارها بتوحيد شعار "إحمي نفسك - إحمي بلدك" على كل صفحات الإصدارات الصحفية، وتكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين، والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، استمرار اجتماعاتها برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية؛ لمناقشة تداعيات أزمة انتشار وباء كورونا، ووضع خطط المواجهة الوقائية وإتخاذ القرارات اللازمة.

واتخذت الهيئة عدة قرارات في مواجهة الأزمة، وهي: 

- منح الزميلات في كافة إدارات المؤسسات الصحفية (تحرير – إدارة-مطابع) إجازة حتى تاريخ تعطيل الدراسة.

-  تخفيض العمالة بكافة إدارات المؤسسات الصحفية، وذلك بما لا يؤثر على سير العمل اليومي.

-  التأكيد على توفير المنظفات والمطهرات، واتخاذ ما يلزم من كل مؤسسة لتوفير طواقم طبية على مدار اليوم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار العدوي.

-  تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات، على أن تكون في حالة انعقاد دائم.

-  مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لتطهير وتعقيم المؤسسات الصحفية.

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